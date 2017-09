Volta o campeonato, voltam os pesos-pesados da equipa. Ora, Bruno Fernandes é um deles e no jogo com o Moreirense vai fazer parte da escolhas de Jorge Jesus. O médio comprado à Sampdoria, de 23 anos, deve jogar no apoio ao ponta-de-lança Bas Dost, dando o lugar na posição 8 – no qual jogou com o Tondela – a Battaglia.Bruno Fernandes tem 6 jogos neste início de época – é mesmo o melhor marcador dos leões, à frente de Bas Dost, com 5 – e é por isso umas das armas do Sporting para alcançar a sétima vitória no campeonato, antes do importante clássico com o FC Porto, na próxima jornada.