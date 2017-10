Continuar a ler

O médio explicou depois o lance do 2-1, onde diz ter sido obstruído: "Há um bloqueio sobre mim que o árbitro não vê e o Douglas Costa tem mais espaço para cruzar. Depois, dentro da área, o jogador da Juventus acaba por ser mais rápido".

Questionado sobre se é possível retificar o resultado, Bruno Fernandes mostrou-se confiante: "Claro que sim. Jogamos contra qualquer equipa. Somos também uma grande equipa e nunca viramos as costas ao resultado. Em Lisboa temos de fazer mais do mesmo: tentar chegar mais vezes perto da baliza da Juventus e marcar mais golos. Saímos tristes mas satisfeitos com a exibição.



Por fim, o jogador não ficou indiferente aos elogios feitos ao clube e a si: "Ao Sporting é normal. É uma grande equipa europeia e merece o respeito de todas as equipas. Sobre mim, é sempre bom ouvir boas palavras, mas continuo concentrado no meu objetivo, que é o mesmo do Sporting".

Bruno Fernandes analisou à RTP e Sport TV o jogo desta quarta-feira diante da Juventus, começando por dizer que os leões até entraram bem em Turim."Começámos muito bem o jogo, conseguimos o golo. Depois, com o livre do Pjanic, conseguiram chegar ao empate antes do intervalo e foi fundamental para eles. Deu-lhes mais força. Na 2.ª parte foi equilibrado, mas tivemos algum azar no golo sofrido. Mas há que guardar as coisas boas que fizemos neste jogo", referiu o jogador.

Autores: Alexandre Moita e Luís Miroto Simões