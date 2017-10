Bruno Fernandes está encantado com os primeiros meses em Alvalade. Contratado à Sampdoria no verão, o médio de 23 anos salientou a sua evolução e a da equipa no arranque da temporada, às mãos de um "grande" treinador como Jorge Jesus."Temos crescido muito, pois temos um grande treinador e grande equipa. No Sporting reencontrei a confiança e sinto-me em casa", disse o internacional português numa entrevista ao 'Tuttosport', onde admitiu que Jesus é muito exigente a nível tático: "Passou-nos a ideia de que ao estarmos bem posicionados em campo estamos mais próximos da vitória. É muito exigente. E depois tem 'fome'. Já ganhou muito e quer voltar a fazê-lo no Sporting."