O empate registado pelo Sporting em Moreira de Cónegos nunca foi bem aceite pelo balneário leonino. Bruno Fernandes, na entrevista concedida a Record no Natal, reconheceu que os leões deviam ter vencido essa partida."Perdemos pontos onde não devíamos ter perdido. Acho que no jogo em Moreira de Cónegos podíamos ter feito melhor. Podíamos ter ganho. Faltou-nos agressividade...Faltou-nos alguma coisa", afirmou então o médio-ofensivo, de 23 anos.A atravessar um excelente momento de forma que ficou expresso na Liga Europa com um bis, Bruno Fernandes sabe que terá de ser muito cuidadoso amanhã pois está à beira da exclusão. Admoestado frente a V. Guimarães, Estoril, Tondela e Feirense, o camisola 8 está em perigo de falhar o clássico.