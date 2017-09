Bruno Fernandes, médio do Sporting, não vai perder os Livros de Ouro e considera a iniciativa do nosso jornal uma mais-valia. "É muito fácil de adquirir e uma grande oportunidade para toda a gente", afirma o jogador dos leões, um dos destaques deste início de época. Bruno Fernandes explica que a iniciativa vai permitir saber mais sobre a história do Sporting. "Também é importante para as pessoas conhecerem cada vez melhor a grandeza deste clube e os feitos do grande Sporting", explica o internacional sub-21 português, deixando um conselho. "É igualmente uma boa ocasião para os mais novos perceberem o que passaram os seus pais, os seus avós e o que levou a família a ser adepta do Sporting, a continuar a ser e a passar o legado para eles."