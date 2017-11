Bruno Fernandes estreou-se em campo pela seleção na sexta-feira, no encontro com a Arábia Saudita. Apesar de reconhecer que está (por enquanto) longe de ter um lugar assegurado no Mundial'2018 , o médio do Sporting sublinhou que o trabalho feito desde que trocou a Sampdoria pelos leões no último verão tem feito toda a diferença."Faço um balanço muito positivo [da mudança para Portugal]. Este está a ser o meu melhor ano. Estou num clube grande; nunca tinha jogado num clube tão grande como o Sporting onde as coisas se facilitam", afirmou em conferência de imprensa este sábado.E prosseguiu: "O Sporting ajudou no meu crescimento, a dar o 'clique' que faltava na minha carreira. Tenho de estar agradecido ao Sporting pela forma como me tem feito crescer como jogador e pessoa e isso, obviamente, ajudou-me a chegar aqui".