BF – O Di Natale era um ‘chatinho’ quando não lhe passávamos a bola [risos]! Ele fazia a diferença e sabia que eu podia dar mais. Dizia-me que eu me acomodava quando as coisas já estavam feitas. Eu, por outro lado, sentia que faltavam objetivos ao clube. Quando estás num grupo em que os objetivos são limitados, acabas por ficar por ali. Não queria estar naquele ‘pouco’... Pouco que acaba por ser muito para a realidade da Udinese e da Sampdoria. Mas no Sporting é tudo muito diferente!

Autores: Alexandre Carvalho e Vítor Almeida Gonçalves