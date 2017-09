Bruno Fernandes lamentou que o Sporting não tenha marcado nas várias oportunidades de golo que dispôs frente ao Barcelona ( triunfo dos catalães por 1-0) "Faltou o golo. Criámos várias oportunidades. Estivemos muito bem a nível defensivo. Posicionámo-nos bem. Conseguimos ter qualidade quando tínhamos bola. Não é fácil contra o Barcelona, que é uma equipa em que a posse de bola é muito forte. É muito difícil roubar bola. Acredito que fizemos uma excelente exibição. Saímos do jogo praticamente mortos. Acho que demos tudo aquilo que tínhamos dentro de campo e isso refletiu-se um pouco. O Barcelona acabou por chegar ao golo num lance com alguma sorte. Mas agora é olhar para a frente e pensar já no próximo jogo para o campeonato", disse.Sobre o correr atrás da bola, considerou que "é normal" face ao valor do adversário. "O Barcelona é uma das melhores equipas do Mundo. Mete qualquer equipa lá atrás. O Sporting não é diferente. Somos uma grande equipa, respeitámos e fizemos a nossa estratégia para este jogo. Acho que foi muito bem elaborada, muito bem trabalhada durante a semana e refletiu-se no jogo."