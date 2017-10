Continuar a ler

Diante da Juve, o Sporting entra em campo apenas com 3 pontos, mas para o médio há confiança reforçada pelas exibições feitas nos outros três encontros de Champions. "Já éramos uma equipa confiante antes desses jogos e continuamos a ser. Seremos sempre uma equipa confiante, independentemente dos resultados. O que interessa é o grupo e a confiança que os adeptos colocam em nós".



Em época de Halloween, Bruno Fernandes foi questionado sobre qual a sua resposta caso a Juventus chegasse a Alvalade, na noite de terça-feira, e dissesse o habitual "doçura ou travessura". A resposta do médio leonino... diz tudo."Vão sair daqui sem nada! Posso responder dentro de campo. Tentarei não deixar que eles levem alguma coisa da minha casa. Estamos aqui para conquistar os 3 pontos, para igualar a Juventus no grupo e se possível marcar um golo a mais do que eles para ficarmos já à frente", garantiu o médio leonino, em conferência de imprensa esta tarde realizada em Alvalade.

Autor: Alexandre Carvalho