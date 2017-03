Bruno Gaspar não será reforço do Sporting para a próxima época. Segundo apurou o nosso jornal, o lateral-direito do V. Guimarães, 23 anos, não consta da lista de jogadores referenciados pela SAD para o reforço dessa posição, situação à qual se acrescenta o facto de o Benfica deter 50% dos direitos económicos do futebolista.Ainda assim, Jesus quer ver chegar um concorrente direto para Ezequiel Schelotto, ítalo-argentino que é aposta regular na defesa há um ano. Renovou recentemente até 2019, com mais duas épocas de opção.