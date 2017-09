Continuar a ler

Tudo aponta para que seja titular nos leões, já que Jorge Jesus o tem colocado a titular na Liga dos Campeões, enquanto Bas Dost joga de início no campeonato. Costa-marfinense, 29 anos, a velocidade é o seu ponto forte bem como a sua experiência depois de ter jogado no Japão, Suiça, Rússia e Itália. Já marcou dois golos na Liga dos Campeões: um na Grécia - frente ao Olympiacos - e outro na Roménia - frente ao Steaua Bucareste, no playoff.O Sporting é uma equipa combativa, com iniciativa para dominar mas o seu ponto mais forte é o potencial no contra-ataque graças à velocidade de Gelson Martins, Doumbia, Acuña e Bruno Fernandes. Se o adversário se adianta, convém não entrar em loucuras para não abrir brechas. No último jogo para a Liga dos Campeões, o Olympiacos sofreu o primeiro golo, desta forma.Marcos Acuña, companheiro de Messi na Argentina, faz cruzamentos precisos, seja de livre ou de canto, com o pé esquerdo, tal como o faz Bruno Fernandes, com o pé contrário. Os centrais, Coates e Mathieu, são fortes no jogo aéreo para além de Doumbia e Bas Dost, caso o holandês entre na partida.O especialista é Bruno Fernandes mas Mathieu também já marcou esta época. É perigoso conceder faltas ao pé da área.Esteve perto do West Ham mas o Sporting não lhe abriu as portas depois das vendas de Adrien Silva e Rúben Semedo. Médio de grande qualidade com e sem bola, não está magoado com o clube e até aceitou mais responsabilidades.É o titular da seleção portuguesa e foi crucial na final do Euro'2016, contra França. Com 29, atravessa a fase com mais maturidade na carreira. Não dá 'espetáculo' mas é efetivo, como gostam os treinadores.