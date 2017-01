Continuar a ler

Mascarenhas revelou ainda que duas centenas de notas atribuídas a árbitros serão sujeitas a um processo de reavaliação pelo Conselho de Arbitragem e falou em afinidades ainda existentes com o anterior presidente da secção de classificações, Ferreira Nunes."



"Foi aqui tornado público que foram abertos cerca de 200 processos de reavaliação de notas, porque aquilo que são as notas dadas pelos observadores não são o entendimento do Conselho de Arbitragem. Não pomos aqui em causa a honorabilidade das pessoas, não é isso que está em causa. O que está em causa é que são pessoas que vêm do passado, foram nomeadas pelo anterior Conselho de Arbitragem, pela anterior secção de classificações do sr. Ferreira Nunes e, portanto, é isso que nos preocupa, é o facto de haver afinidades com o sr. Ferreira Nunes. O Conselho de Arbitragem foi claro em dizer que esta é a sua equipa e é com estas pessoas que conta. Obviamente que nós gostaríamos que fossem outras pessoas, sem vícios", explicou.



"Se há coisa que nós temos sido é contidos. Nós temos sido muito em prol da arbitragem e da defesa dos árbitros. Não temos interesse nenhum em que haja violência, mas não queremos ser prejudicados" Mascarenhas revelou ainda que duas centenas de notas atribuídas a árbitros serão sujeitas a um processo de reavaliação pelo Conselho de Arbitragem e falou em afinidades ainda existentes com o anterior presidente da secção de classificações, Ferreira Nunes.""Foi aqui tornado público que foram abertos cerca de 200 processos de reavaliação de notas, porque aquilo que são as notas dadas pelos observadores não são o entendimento do Conselho de Arbitragem. Não pomos aqui em causa a honorabilidade das pessoas, não é isso que está em causa. O que está em causa é que são pessoas que vêm do passado, foram nomeadas pelo anterior Conselho de Arbitragem, pela anterior secção de classificações do sr. Ferreira Nunes e, portanto, é isso que nos preocupa, é o facto de haver afinidades com o sr. Ferreira Nunes. O Conselho de Arbitragem foi claro em dizer que esta é a sua equipa e é com estas pessoas que conta. Obviamente que nós gostaríamos que fossem outras pessoas, sem vícios", explicou."Se há coisa que nós temos sido é contidos. Nós temos sido muito em prol da arbitragem e da defesa dos árbitros. Não temos interesse nenhum em que haja violência, mas não queremos ser prejudicados"

Bruno Mascarenhas, vogal do Sporting, alinhou pelo diapasão de Bruno de Carvalho - que havia defendido o fim dos observadores ou o despedimento dos atuais - na questão das classificações dos árbitros de futebol, sublinhando que estes não podem estar condicionados na sua ação por causa das notas que irão depois receber."A questão que gostava de transmitir é esta: imaginem que temos um relatório, neste caso uma classificação dos árbitros, a ser feita pelo sr. Pedro Guerra ou pelo sr. Rui Gomes da Silva, é evidente que está absolutamente inquinado. Aquilo que nós queremos é que os árbitros sejam defendidos, possam dar a sua versão dos factos e não estarem dependentes de um conjunto de pessoas que anteriormente faziam as classificações", começou por dizer o dirigente leonino à saída da reunião do Conselho de Arbitragem da FPF com 29 dos 35 clubes profissionais.

Autor: António Varela