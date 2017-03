Jorge Ferreira saiu sobre ‘brasas’ da primeira parte: para além dos apupos da maioria dos 43.167 adeptos que se deslocaram ao José Alvalade, também os jogadores do Sporting contestaram algumas das decisões do juiz da AF Braga nesse período, chegando mesmo a pedir-lhe algumas justificações à saída para o intervalo. Tantas ao ponto de Bruno de Carvalho precisar de assumir o papel de apaziguador, evitando que o diálogo entre os jogadores e a equipa de arbitragem continuasse. Quando se apercebeu da situação, o presidente do Sporting levantou imediatamente a mão, pedindo aos seus para evitarem entrar em discussão com os juízes, acabando definitivamente com a contenda quando os futebolistas chegaram à linha lateral, em direção ao túnel de acesso aos balneários. Schelotto foi um dos mais inconformados.Para além dos jogadores, também Octávio Machado, diretor-geral para o futebol do Sporting, foi falar com a equipa dirigida por Jorge Ferreira, sendo mesmo o último elemento do clube a abandonar o relvado.