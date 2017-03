A treinar com o plantel do Vasco da Gama há cerca de um mês , o médio Bruno Paulista continua sem saber onde vai prosseguir a sua carreira. É que, conforme adianta esta terça-feira o Globoesporte, nos cariocas o sentimento é de pessimismo quanto à possibilidade de assegurar a contratação do médio de 21 anos, já que, até ao momento, continua sem haver entendimento entre todas as partes - e são muitas...Segundo aquele portal, o Vasco da Gama já chegou a acordo com o Sporting Recreativo Caála e também o jogador, faltando apenas (um enorme 'apenas'...) os leões e o Bahia chegarem também a um entendimento, algo que em quatro semanas não foi alcançado. Bruno Paulista terá mesmo entrado em 'jogo' e entrado em contacto com os leões, procurando desbloquear a situação, mas a possibilidade de tudo ficar resolvido é baixa.Caso o negócio não se concretize, Bruno Paulista regressará a Lisboa, onde poderá colocar-se às ordens de Jorge Jesus, ainda que o mais provável seja o seu aproveitamento na equipa B. De referir por fim que o médio estava já inscrito pelo Vasco da Gama para a disputa do Campeonato Carioca.

Autores: Fábio Lima e António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil