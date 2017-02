O médio Bruno Paulista já foi inscrito pelo Vasco da Gama no campeonato Carioca. Uma vez que o prazo de inscrições acabava quinta-feira, o clube situado no Rio de Janeiro entregou a lista final com o nome de Paulista, assim como o do ex-jogador portista Luís Fabiano, apesar de ambos os processos estarem pendentes.

Tal como Record avançou em tempo oportuno, Bruno Paulista está no Brasil a ultimar os detalhes da transferência para o Vasco da Gama. Entre os clube está tudo acertado , mas o Bahia, o anterior clube de Paulista – e que detém uma percentagem do seu passe – continua a dificultar o processo de transferência para o Vasco da Gama, razão pela qual ainda não houve qualquer anúncio oficial sobre a sua mudança para o Brasil.

