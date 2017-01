Bruno Paulista poderá tornar-se companheiro de equipa de Elias, no Atlético Mineiro. Tudo depende das conversas que o representante do jogador irá manter nos próximos dias com a SAD do Sporting. Renato, sócio do agente Carlos Leite, deverá aterrar em Lisboa na noite desta segunda-feira com um objetivo claro: definir o futuro do médio, de 21 anos.Após dar nas vistas no Bahia, Paulista foi contratado, em janeiro de 2015, por 3,2 milhões de euros, mas nunca conseguiu convencer totalmente Jorge Jesus do seu potencial. Jogou pela equipa B, esteve lesionado durante largos períodos e chegou a ser colocado perante a possibilidade de ser cedido ao Cruzeiro, no início de 2016.Consciente de que o Sporting atravessa uma fase de 'emagrecimento' do seu plantel, o Atlético Mineiro, que, em 2017, irá disputar a Taça Libertadores da América, envia Renato a Lisboa, com a esperança de resgastar mais um futebolista que, apesar da sua juventude, pode aportar alguma experiência 'europeia' ao grupo agora treinado por Roger Machado.

Autor: João Lopes