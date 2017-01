Bruno Paulista confirmou que o seu empresário vem a Portugal para resolver o seu futuro. O brasileiro somou apenas três jogos esta temporada no Sporting e pode rumar ao Atlético Mineiro , ainda que o jogador não queira alongar-se sobre essa hipótese."[O meu agente] deve chegar hoje para resolver. Vi que saiu uma notícia em relação ao Atlético Mineiro, mas tenho contrato com o Sporting e cabe aos meus empresários resolverem", frisou o jogador em declarações à ESPN Brasil.O médio admitiu ainda que teve propostas para deixar os leões, mas o clube insistiu em manter o jogador nos seus quadros: "Tive algumas propostas no início do ano, mas não quiseram libertar-me. Estou a agilizar o trabalho aqui, voltei agora de lesão e estou apenas concentrado nisso".

Autor: Luís Miroto Simões