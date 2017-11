Bryan Ruiz está entre os dez nomeados para o prémio de melhor jogador de 2017 da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF). O médio do Sporting, que recentemente foi reintegrado na equipa principal, irá disputar a distinção com Andre Blake (Philadelphia Union), Pulisic (Borussia Dortmund), Dempsey (Seattle Sounders), Hirving Lozano (PSV), Chicharito (West Ham), Altidore (Toronto), Keylor Navas (Real Madrid) e Franco Jara (Pachuca).Em Alvalade, o costa-riquenho de 32 anos recebeu nova oportunidade para se mostrar a Jorge Jesus, mas o que é certo é que só deverá somar os primeiros minutos da temporada em janeiro. Será essa a meta do camisola 20, que por agora se encontra a debelar uma lesão muscular na coxa esquerda, contraída durante um treino com a equipa de juniores dos verdes e brancos.