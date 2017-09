Apesar de ter sido inscrito pelo Sporting após o fecho do mercado em Portugal, Bryan Ruiz não voltará a vestir de leão ao peito. É por isso que, sabe Record, o costa-riquenho, de 32 anos, ainda tenta jogar com as reduzidas hipóteses que tem em cima da mesa e que podem motivar a saída imediata de Alvalade. Uma delas é o futebol do Qatar, que apenas fecha a sua janela no final deste mês e que nos últimos meses tem seguido com atenção a situação do extremo; a restante – difícil, mas que mais agrada a Bryan – é a rescisão, para poder prosseguir a carreira na Europa.A SAD quer resolver não só este processo, mas também o do central Douglas, que tem contrato até 2019 com mais um ano de opção. Ainda assim, apurou o nosso jornal, não se precipitará na procura de uma solução para ambos.