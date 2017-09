Continuar a ler

"Nunca pedi ao Sporting para rescindir, o Sporting nunca me pediu para não ir à Gold Cup e fazer a pré-época, se fosse assim eu tinha falado com a equipa técnica da seleção para não jogar. Não aceitei propostas de outros clubes porque não reuniam as condições pessoais e familiares, desportivas e económicas", referiu o médio, de 32 anos."Não é correto dizer que não aceitei ir porque queria ir livre ou que não queria dar dinheiro a uma equipa que sempre me respeitou, mas é importante dar a conhecer que numa negociação de transferência o clube e o jogador têm o direito de obter as condições favoráveis e benéficas, e neste caso para mim não eram as que desejava. Reitero que confio que ambas as partes chegarão ao melhor acordo", acrescentou o jogador, que cumpre o último ano de contrato em Alvalade.A finalizar, Bryan Ruiz fez questão de agradecer à Federação da Costa Rica todo o apoio recebido, desejando que os leões conquistem o título nacional. "Volto a repetir o que já disse uma vez, o Sporting tem uma 'afición' que merece ser campeã. Gostava de ter feito parte do plantel, mas respeito as decisões. Assim é o futebol", declarou, conformado.