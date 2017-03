Continuar a ler

"É uma posição que conheço taticamente. Sinto que, por jogar também na posição 10, tenho um pouco essa noção do que é jogar ali no meio-campo. Conheço os movimentos. Obviamente, vejo os jogadores que fazem essa posição e como se movimentam, nomeadamente Adrien. O facto de jogar a 10 facilita quando tenho de fazer esta posição", reconheceu o capitão da seleção da Costa Rica, mostrando-se até agradecido pela nova experiência que Jorge Jesus lhe proporcionou.



"É uma posição mais na minha carreira. Já joguei pela esquerda, pela direita, como segundo avançado. Também gosto de jogar nestas funções. Procurarei fazê-lo da melhor maneira sempre que o mister entender que é necessário", garantiu Bryan Ruiz, na 'flash-interview' da Sport TV, aproveitando ainda para pronunciar-se sobre os jovens que começam a aparecer na equipa principal do Sporting.



Bryan Ruiz mostrou-se este sábado satisfeito com o seu rendimento e com o contributo que deu para a vitória do Sporting, sobre o Nacional, em partida da 26.ª jornada da Liga NOS, disputada no Estádio José Alvalade."Sinto-me satisfeito porque ganhámos o jogo e porque voltei a fazer uma assistência, a jogar numa posição que, normalmente, não é a minha. Mas o 'mister' pediu-me para jogar ali na ausência do Adrien e estamos cá para jogar onde ele entende que é necessário", assegurou o camisola 10 da equipa de Alvalade, não mostrando qualquer estranheza em relação à nova posição.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves