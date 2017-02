Los campeones del entreno ? pic.twitter.com/1HtbBRroXH — Bryan Ruiz González (@bryanruizcr) February 28, 2017

Momento boa disposição na primeira sessão de trabalho do Sporting rumo ao embate com o V. Guimarães, no domingo, em Alvalade: Bryan Ruiz utilizou o Twitter para publicar uma fotografia na qual identifica os sete - oito consigo - "campeões do treino", provavelmente referindo-se a um mini-jogo promovido por Jorge Jesus no apronto.Para além do costa-riquenho, na fotografia aparecem Rui Patrício, Palhinha, William, Bruno César, Gelson e Bas Dost, estando o treinador dos leões em plano de fundo.

Autor: Bruno Fernandes