Votado ao exílio na Academia até à reabertura do mercado, Bryan Ruiz vai estudando a melhor opção para o futuro. Na Costa Rica, há quem sonhe com o regresso do capitão, como o Herediano, campeão em título do país, apostado em juntar o ainda jogador do Sporting ao seu irmão Yendrick Ruiz."Estamos mais perto de o conseguir que qualquer outro clube da Costa Rica", avisou Jafeth Soto, presidente do clube em questão.