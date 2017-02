Frente ao Estoril, o internacional costa-riquenho, Bryan Ruiz, terá feito a melhor exibição desta temporada, mostrando na Amoreira o porquê de ter sido um dos elementos mais importantes para Jorge Jesus na época passada.

Acima de tudo, no encontro com os canarinhos, o camisola 10 voltou a assumir as despesas do jogo e a sua preponderância fez-se sentir na forma como o Sporting geriu os tempos do jogo. Depois de um arranque de temporada pouco auspicioso, Bryan Ruiz está a evoluir em termos físicos, algo que só poderá ser considerado como uma excelente notícia para Jorge Jesus.

