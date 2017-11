O momento em que Bryan Ruiz voltou a vestir a camisola do Sporting

Bryan Ruiz voltou a vestir a camisola do Sporting , seis meses depois do último jogo pelos leões, na Feira, na penúltima jornada da última época. O avançado entrou na 2ª parte para o lugar de Battaglia e foi bastante aplaudido pelas claques leoninas, o que também já tinha acontecido quando se dirigiu para o aquecimento. O jogador, esse, não ficou indiferente ao carinho vindo das bancadas e agradeceu a salva de palmas, antes de manifestar a alegria pelo regresso no final do jogo."Estou muito contente por estar de volta. Vamos trabalhar para ajudar a cumprir os objetivos. Um deles é sermos campeões. É uma época comprida e ainda faltam muitos jogos. A equipa está no bom caminho", disse à Sporting TV, ao mesmo tempo que garantiu total simbiose com os leões: "Além do campeonato, temos a Taça de Portugal, a Taça da Liga, queremos continuar vivos na Champions e ainda tenho o Mundial pela seleção. Os objetivos do Sporting e do Bryan Ruiz são os mesmos e vamos trabalhar juntos para os cumprir todos."