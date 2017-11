Continuar a ler

Mesmo sem ter integrado o plantel principal do Sporting, o médio tem sido chamado para a capitanear a seleção costa-riquenha, que está qualificada para o Mundial'2018.



Bryan Ruiz vai falhar os jogos particulares da seleção da Costa Rica frente à Hungria e à Espanha devido a uma lesão muscular, informou esta segunda-feira a federação costa-riquenha.Bryan Ruiz está a contas com uma "lesão do tendão conjunto dos isquiotibiais do músculo esquerdo" e vai ficar ausente dos jogos com as seleções de Espanha, em Málaga, no sábado, e Hungria, em Budapeste, três dias depois.

Autor: Lusa