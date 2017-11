Bryan Ruiz revelou esta sexta-feira, à televisão costa-riquenha Teletica, que a lesão que o afastou da seleção do seu país foi sofrida há três semanas, durante um treino com os juniores do Sporting."Estava num treino e aconteceu num um contra um com junior. Numa jogada estiquei por completo a perna, parei mal o pé sobre a bola e acabei por ter um estiramento em toda a perna", admitiu o criativo, de 33 anos."Não tinha muitas dores. O que surgiu na ressonância foi uma pequena rotura perto do tendão. E, como é uma zona perigosa, por mais pequena que seja, pode tornar-se algo mais grave", finalizou o jogador, que como se sabe não conta para Jorge Jesus e, por outro lado, está a pouco mais de um mês de poder assinar livremente por qualquer outra equipa.

Autor: Fábio Lima