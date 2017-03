Continuar a ler

"Acredito que vão ser dois jogos diferentes. Vamos pensar primeiro no México, que é o jogo mais importante por ser o próximo . Só depois poderemos estudar mais cuidadosamente a forma de jogar das Honduras. São dois rivais muito fortes e complicados de defrontar. São os melhores da CONCACAF, na minha opinião. Temos muito respeito por eles, mas acreditamos em nós porque temos vindo a crescer muito ao longo dos últimos anos. Temos experiência suficiente para fazer um bom jogo e conseguir um bom resultado", argumentou.Bryan Ruiz, de 31 anos, chegou esta segunda-feira à Costa Rica, na companhia de Joel Campbell , seu compatriota e companheiro em Alvalade, e de... Bruno de Carvalho, presidente dos leões, que está no país para inaugurar uma Escola Academia Sporting "Chego aqui muito bem, estou contente. Sempre que venho à selecção venho com motivação extra, sobretudo pelo que estamos a disputar neste momento.Vamos defrontar duas selecções muito complicadas, principalmente quando jogam em casa. Vamos abordar estes desafios com inteligência. Queremos somar estes seis pontos, mas não podemos entrar em loucuras e perder a cabeça", concluiu, ainda em pleno aeroporto.