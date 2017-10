Afastado da equipa principal do Sporting, Bryan Ruiz continua a ser presença habitual na seleção costa-riquenha, até porque 'defende' o estatuto de capitão. Esta segunda-feira, à chegada ao seu país, o jogador dos leões abordou a sua situação no clube de Alvalade, admitindo estar a passar por um período complicado."Todos os jogadores gostam de jogar, é algo de que sinto falta, mas agora há que aproveitar estes jogos. É sempre uma satisfação vir à seleção, venho sempre de bom grado. Não venho para cá para utilizar a seleção, pois sempre vim com toda a força. Trabalhei forte e sinto-me bem. Estarmos a tentar ver como podemos solucionar a situação em janeiro. É difícil quando não jogas; não é fácil estar assim", comentou o criativo, de 32 anos, que ainda assim garante estar motivado para ajudar a Costa Rica a vencer diante das Honduras (sábado) e Panamá (quarta-feira)."Ficaria feliz se nos apurássemos para o Mundial. Não me importa como o consigamos; a satisfação de chegar a outro Mundial é aquilo que no final acaba por nos satisfazer", considerou o jogador, que neste duplo compromisso tentará ajudar a Costa Rica, atual segunda colocada da zona norte e centro americana de apuramento para o Mundial'2018, a conquistar o ponto que necessita para carimbar a presença na Rússia.

Autor: Fábio Lima