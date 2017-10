Bryan Ruiz esteve no arrepiante golo que deu a qualificação à Costa Rica aos 90+5'

Depois de uma semana e meia de emoções fortes, na qual ajudou a Costa Rica a chegar ao Mundial'2018 , Bryan Ruiz vai regressar a Portugal e, se tudo continuar como até aqui, passará novamente vários meses sem competir. O criativo costa-riquenho, de 32 anos, abordou a sua situação à partida para Lisboa e deixou claro que queria continuar em Alvalade."Tenho de regressar a Portugal, ver como está a minha situação por lá e continuar a preparar-me. Vocês sabem como tudo sucedeu. A equipa técnica decidiu que não contava comigo e, no final de contas, chegam ofertas com as quais, por diferentes razões, não estava de acordo. Tenho direito a dizer não. Eu queria ficar no Sporting, queria dar o meu melhor lá", assegurou o criativo."É futebol. A equipa técnica pode dizer uma coisa e é aceitável, mas eu tenho o direito de escolher certas situações. Agora esperemos que juntos possamos chegar à melhor solução para todos, tanto para o Sporting como para mim, de modo a preparar-me bem para o Mundial", acrescentou o esquerdino, que na presente temporada totaliza quatro encontros, todos eles pela seleção do seu país.

Autor: Fábio Lima