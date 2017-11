De vuelta a SportingCP con las fuerzas, las ganas y el compriso de siempre ?? #20 pic.twitter.com/4IkNY8bass — Bryan Ruiz González (@bryanruizcr) 14 de novembro de 2017

Assim foi o regresso de Bryan Ruiz aos treinos do Sporting

Bryan Ruiz foi reintegrado segunda-feira por parte do Sporting e foi com alegria que reagiu a essa decisão de Bruno de Carvalho e Jorge Jesus que colocou ponto final na angústia que sentia desde o início da temporada."De volta ao Sporting, com a forças, as 'ganas' e o compromisso de sempre", pode ler-se na conta do Instagram do jogador da Costa Rica.Bryan Ruiz tem 32 anos e o contrato com o Sporting é válido até ao final da temporada. Tem 88 jogos e 16 golos pelos leões entre 2015/16 (46/13) e 2016/17 (42/3).Agora que Alan Ruiz lhe herdou a camisola 10, deve volar ao '20' de 2015/16.