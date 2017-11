Bryan Ruiz é mais um elemento com o qual Jorge Jesus conta a partir desta segunda-feira a 100 por cento. O jogador, de 32 anos, foi reintegrado nos trabalhos do Sporting, uma decisão com total concordância do técnico e do presidente Bruno de Carvalho.Nas conversas mantidas, Bryan Ruiz mostrou-se totalmente comprometido com os objetivos do Sporting.Bryan Ruiz chegou ao Sporting em 2015 - a troco de 1 milhão de euros -, tendo sido um elemento em destaque nos leões logo na sua primeira temporada. Em 2016/17, acabaria por perder impacto na equipa. Esta época não participou na preparação da equipa leonina, situação que agora se inverte.