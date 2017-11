Bryan Ruiz cumpriu os primeiros 18 minutos de jogo da época, ao entrar para o lugar de Rodrigo Battaglia, em Paços de Ferreira, aos 72 minutos. O camisola 20 (a ‘ 10’ ficou para Alan Ruiz) não jogava desde maio pelo Sporting, pelo que sentiu de forma especial o momento."Sentia saudades de jogar. Sinto-me feliz por poder regressar e mais ainda com a importante vitória que conseguimos", afirmou o costa-riquenho, citado no seu site oficial. O objetivo do esquerdino agora é somar tempo de jogo. "Espero melhorar a cada dia, adquirir o melhor ritmo e o melhor nível e ajudar ao máximo a equipa a lutar pelo campeonato", acrescenta Bryan, apostado em contribuir para o título.