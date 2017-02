Titular esta noite diante do Estoril , Bryan Ruiz voltou aos golos com a camisola do Sporting, cinco meses depois do último tento que marcou pelos leões, e, no final da partida, mostrou toda a sua satisfação pela sua atuação, ainda que opte por atribuir maior importância aos 3 pontos alcançados pela equipa leonina."Estou muito feliz pelos três pontos que conseguimos e também pela minha exibição, mas são os três pontos que importam mais", começou por dizer o costa-riquenho, à SportTV."Foi muito dificil. É um terreno dificil. O Estoril aproveitou estar a jogar e ficou muito complicado. Felizmente marcámos primeiro e isso ajudou-nos a controlar melhor a partida. Tem sido uma temporada difícil, mas vamos lutar até ao final e estou muito feliz pelo golo", finalizou.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto