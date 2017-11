O momento em que Bryan Ruiz voltou a vestir a camisola do Sporting

Bryan Ruiz voltou a jogar pelo Sporting, mais de seis meses depois do último encontro realizado pelos leões - havia realizado a última partida a a 13 de maio, ou seja, ainda na época passada -, entrando na segunda parte do encontro em Paços de Ferreira. Depois de ter sido recentemente reintegrado nos trabalhos da equipa principal, o costa-riquenho beneficiou dos primeiros minutos na presente temporada.O camisola 20 entrou aos 73' para o lugar de Battaglia, autor do primeiro golo verde e branco.