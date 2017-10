Continuar a ler

Com 39 anos, o guarda-redes da Juventus revelou o segredo para se manter há mais de duas décadas a alto nível e deixou 'conselhos' ao guarda-redes dos leões para este conseguir seguir o exemplo. "Creio que é possível um guarda-redes manter um percurso de grande crescimento, como o que aconteceu nestes últimos anos ao Rui. Tudo depende da sua motivação, força mental, qualidades. E ainda o espírito de auto-crítica. Tudo isto são coisas que fazem a diferença para um jogador se manter tanto tempo ao mais alto nível."Embora já tenha assumido que o plano passa por se retirar no final desta época , o italiano acredita que as suas capacidades nos últimos anos têm-se mantido intactas. "Sinceramente, nos últimos 4 ou 5 anos tenho-me mantido ao mesmo nível. Além do que diz o que está no bilhete de identidade, se me perguntam se aos 35 anos estava melhor… não, sinto-me igual. Isso é algo que devo aos meus treinadores, que me motivaram da forma mais correta e àqueles que me ensinaram a trabalhar sem olhar para o bilhete de identidade. Essa é a única forma que conheço. É acordar de manhã e ir para o centro de treinos dar o meu melhor por mim próprio e pela equipa", concluiu.O embate entre os Sporting e a Juventus, referente à quarta jornada do grupo D da Liga dos Campeões, está marcado para as 19H45 desta terça-feira, no Estádio José Alvalade.

O duelo entre o Sporting e a Juventus, esta terça-feira, volta a colocar 'frente a frente' Gianluigi Buffon e Rui Patrício. Se o primeiro foi considerado o melhor guarda-redes do mundo para a FIFA , o guardião leonino foi o melhor do último Europeu, que terminou com a vitória de Portugal, e mereceu rasgados elogios do italiano."No que me diz respeito, foi uma enorme satisfação [o galardão de melhor guarda-redes], sem dúvida. No que diz respeito ao Rui, penso que foi um prémio merecido, porque ele foi o protagonista de um grande Europeu, juntamente com toda a equipa de Portugal. Poucos pensariam que eles pudessem chegar ao título de campeão europeu. E tal como todas as grandes equipas que vencem competições, o papel do guarda-redes é decisivo. Penso que o Rui Patrício fez de facto um grande Europeu e, aliás, é um guardião de nível internacional há vários anos e muito fiável", enalteceu.

Autor: Ricardo Granada