À entrada para a quarta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, a Juventus ocupa o segundo posto com seis pontos, enquanto o Sporting é terceiro, com três. Questionado se um empate poderia ser um bom resultado, Buffon foi cauteloso.



"Em todos os jogos penso que os jogadores começam sempre com objetivo de obter o melhor resultado. Claro que durante o jogo isso pode ser reavaliado. Sabemos que teremos de enfrentar dificuldades. A intenção inicial é sempre de entrar em campo com a melhor Juve e depois ao longo da partida veremos se é possível ir ou não mais longe", considerou.



, assegurou ainda que a equipa vai apresentar-se de forma séria, em Alvalade. "Não gosto de falar de erros, porque penso sempre numa perspectiva negativado que não se deve fazer. A Juve deve pensar em termos positivos, no que deve fazer. Deve fazer uma partida séria, em que deve estar presente a virilidade da equipa. Unida e juntamente com todas as qualidades técnicas que temos, que são de grande nível. Se fizermos isso, faremos uma grande partida. Foi para isso que viemos aqui."



Habituada a vencer - a Juventus é heptacampeã italiana - a vecchia signora tem apresentado um rendimento abaixo do habitual - ocupa, provisoriamente, o 2.º lugar na Serie A - e, por essa razão, tem sofrido algumas críticas nos últimos tempos. Apesar de respeitar, Buffon acredita que a sua equipa tem sofrido comentários injustos.



Na véspera do embate frente ao Sporting, no Estádio José Alvalade (terça-feira, 19H45), o guarda-redes da Juventus, Gianluigi Buffon realçou a qualidade dos leões, lembrando as dificuldades que a equipa de Jorge Jesus impôs aos campeões italianos, no jogo em Turim (empate a dois golos) "Não é que no jogo da primeira volta não estivéssemos concentrados. Sabíamos a importância da partida e entrámos em campo com consciência. Depois do nosso jogo com o Barcelona, todos os outros tornaram-se praticamente decisivos. O problema é que o adversário também tem valor, temos de ter isso em conta. Sem dúvida que o Sporting nos colocou dificuldades, tal como fez ao Barcelona. É uma equipa que tem no seu plantel jogadores com muita experiência, o que lhes permitiu ganhar o primeiro jogo [vitória por 3-2 no reduto do Olympiakos] . Têm força e motivação, são uma equipa difícil de vencer, não só para a Juventus. É normal que quando se joga a este nível tenhamos sempre de enfrentar estas dificuldades", analisou o guardão esta segunda-feira.

Autor: Ricardo Granada