Ezequiel Schelotto está a leiloar, no site CharityStars, as camisolas que Bryan Ruiz e Sebastián Coates utilizaram no jogo frente o Estoril, a 25 de fevereiro. Recorde-se que os leões venceram essa partida por 2-0.



O anúncio foi feito na sexta-feira pelo argentino através da rede social Twitter. O lateral do Sporting incentivou os seus seguidores a colocarem ofertas monetárias para tentarem adquirir as camisolas. Ainda este sábado, Schelotto relembrou os fãs do concurso.



"Estas são as camisolas que estão a ser sorteadas. Não hesites em participar, é por uma boa causa!", pode ler-se no Twitter do jogador.



Esta não é a primeira vez que Ezequiel Schelotto coloca camisolas de jogadores a serem leiloadas. Ainda este mês, o atleta colocou a sua camisola e a de Bas Dost no mesmo site, entre outras.



O leilão termina no dia 16 de março.



https://t.co/oDOdAEG7FP estas son las camisetas que se están sorteando. No tengas dudas en participar, es para una buena causa!!! pic.twitter.com/ALtCjvR1oV — Ezequiel Schelotto (@GalgoSchelotto) 11 de março de 2017