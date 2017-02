Continuar a ler

Estes números são mais um sinal de que o costa-riquenho, 24 anos, tem perdido espaço de manobra: neste momento, os lugares nas alas ‘pertencem’ a Bryan Ruiz e Gelson Martins e até o de apoio ao ponta-de-lança, onde também já foi utilizado recorrentemente esta temporada, está ‘fechado’ com o crescimento do argentino Alan Ruiz.



Recorde-se que o camisola 7 está emprestado pelo Arsenal até final da temporada, sem que o Sporting tenha garantido uma opção de compra no final do acordo de cedência. Em Alvalade, soma 24 jogos (11 como titular), nos quais fez 3 golos.



Podence também ‘ajudou’



Joel Campbell não é opção na equipa principal do Sporting desde 21 de janeiro, quando os leões receberam e venceram o Paços de Ferreira, por 4-2. Depois disso, o camisola 7 ficou de fora dos eleitos para o clássico do Dragão devido a lesão, sendo de novo preterido para a visita a Moreira de Cónegos e para o jogo em Alvalade, com o Rio Ave.Como titular, Joel Campbell não é utilizado desde 14 de janeiro, no empate a dois golos registado pelos verdes e brancos num dos dois jogos que disputaram em Chaves (referente à Liga).