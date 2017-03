Emprestado pelo Arsenal até ao final da corrente temporada, Joel Campbell já tem assegurado um ‘bilhete’ de regresso a Londres. Isto porque, além do Sporting não ter ficado com uma cláusula de compra no final do empréstimo, Jorge Jesus e Bruno de Carvalho também não estão interessados em manter no plantel o atual camisola 7, por novo empréstimo ou a título definitivo. Campbell não confirmou a enorme expectativa criada nos adeptos leoninos e regressa novamente a Inglaterra sem ‘brilho’ nem consistência competitiva.