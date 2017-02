No rescaldo do debate que opôs Pedro Madeira Rodrigues a Bruno de Carvalho, as acusações entre os candidatos estiveram na ordem do dia. O atual presidente focou toda a sua atenção na alegada ausência de projeto do gestor, utilizando um discurso duro e no qual focou o facto de se ter sentido "envergonhado" pela forma "baixa" como PMR abordou o tira-teimas na Sporting TV; por seu lado, Madeira Rodrigues repartiu a sua atenção por BdC, por Jorge Jesus e por... José Maria Ricciardi.

"A forma baixa como o outro candidato abordou o debate deixou-me, como sportinguista, envergonhado. O candidato não mostrou uma ideia ou, sequer, uma proposta. Ataques com mentiras, calúnias, difamações e suspeições foram as únicas coisas que foi capaz de fazer. Mas não se poderia esperar melhor de um candidato que, apesar da idade, nunca liderou coisa nenhuma e sempre foi liderado. Com total irresponsabilidade, falta à verdade, usa a calúnia e o ‘ouvi dizer’ sem nada concretizar e recorre à arte do repetir várias vezes a mesma mentira e chavão para os fazer colar como verdades nos mais desatentos", começou por dizer Bruno de Carvalho no Facebook, completando: "É um profissional das nomeações políticas, e isso ficou patente pelo amadorismo e total falta de conhecimento do clube e dos dossiês. Nunca conquistou nada na vida, nem sequer teve de lutar por nada. Quem esteve atento, pôde ver que foi revelado um ser plástico, de sorriso forçado, e que cada atitude e frase foram ensaiadas ao detalhe pela agência de media training que o acompanha."

BdC ‘em força’ na Golegã Além das acusações nas redes sociais, BdC aproveitou a presença no jantar comemorativo do 17º aniversário do Núcleo Sportinguista da Golegã para continuar o ‘ataque’ a Madeira Rodrigues e a alguns elementos da sua lista, em especial José Pedro Rodrigues, candidato a vogal da direção. "Para além de ter colocado o Sporting em tribunal, teve uma postura arruaceira e indigna durante o debate. Passou todo o tempo a ofender e a tentar agredir dirigentes do clube, invadindo por três vezes a área reservada aos mesmos", começa por dizer o líder leonino, de 45 anos, lembrando o período eleitoral de 2011, onde concorreu contra Godinho Lopes. "Nunca vi uma situação destas... a não ser em 2011, quando Godinho Lopes e o seu ‘vice’, Paulo Pereira Cristóvão, andavam a insultar e agredir todos", vinca. Mas o presidente dos leões não ficou por aqui e também visou Ricardo Pina Cabral, potencial gestor de ativos na estrutura de futebol de Madeira Rodrigues. "Com Pina Cabral era a Doyen que passava a gerir os talentos do Sporting. Isso é impensável! A Doyen é e será sempre uma entidade ‘non grata’ dentro do Sporting." No entanto, nem só de política se falou na Golegã. O futebol também entrou na ‘ementa’ dos 80 sportinguistas presentes. "Temos que nos apurar para a Champions. Dependendo do que os rivais fizerem... vamos ver até onde podemos ir. Vamos regressar às vitórias e vamos ser campeões em breve. Já identificamos o que não correu bem [esta temporada] e estamos a corrigir as coisas. No próximo mandato seremos campeões, e não apenas uma vez." PMR contido em Vendas Novas Numa visita ao Núcleo Sportinguista de Vendas Novas, Pedro Madeira Rodrigues preferiu não dar "demasiada importância" às palavras do opositor. "Treinador? Não vou fazer a mesma cena triste que fez Bruno de Carvalho há uns anos [2013] em que, depois de um jogo que correu muito mal com a U. Leiria, fez uma festa a apresentar Van Basten em Alvalade. Não vou fazer essa palhaçada. Feedback do debate? Sinto-me cada vez mais reforçado. Foi um momento importante para as pessoas que não me conheciam." No entanto, as críticas de Madeira Rodrigues não se esgotaram em BdC... O facto de Jorge Jesus não ter comentado o debate da véspera mereceu um reparo por parte do candidato, de 45 anos. "Acho bem que não se meta na campanha como tem feito. Deve-se concentrar no que é mais importante: o jogo de amanhã [hoje]. O foco deve ser esse, não pense em mais nada, que é algo que tenho pedido desde o início. Gostava depois do jogo, naquele que é o último antes das eleições, lhe perguntassem se vai querer os 20 M€ ou se vai ter a atitude normal e decente de, no caso de eu ganhar, se afastar. Estou curioso..."

Autores: Miguel Amaro e Ricardo Lopes Pereira