Desde este sábado que a candidatura de Bruno de Carvalho à presidência do Sporting tem um site. Em www.sportingnorumocerto.com está reunida toda a informação relativa ao programa eleitoral, manifesto da candidatura, listas aos orgãos sociais e comissão de honra.Bruno de Carvalho escolheu a sua página de Facebook para anunciar esta plataforma de comunicação que segundo o líder dos leões surge "numa lógica de total transparência, clareza e, sobretudo, proximidade com os mais de 3,5 milhões de sportinguistas".As eleições à presidência do Sporting estão marcadas para 4 de março e, para já, além de Bruno de Carvalho, também Pedro Madeira Rodrigues é candidato.