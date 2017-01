Pedro Madeira Rodrigues formaliza a sua candidatura às eleições do Sporting esta quarta-feira, dia 1 de fevereiro, um dia antes do prazo limite para fazê-lo. A apresentação acontece às 12h30, no Hall VIP do Estádio de Alvalade.O candidato apresenta os nomes que compõem a lista aos órgãos sociais verde e brancos um dia depois de Bruno de Carvalho