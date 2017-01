Continuar a ler

Schelotto e Meli de fora



Os argentinos Ezequiel Schelotto e Marcelo Meli não integram a comitiva. O lateral está praticamente recuperado de uma lesão no gémeo da perna direita, não podendo ser opção; enquanto o médio estará a ultimar o seu regresso à Argentina, depois de seis meses sem ser opção para Jesus.

Adrien faz parte dos eleitos de Jorge Jesus para a deslocação a Chaves, tal como Record já havia adiantado. O capitão dos leões é, de resto, um ‘reforço’ de peso para o técnico, tendo em conta a semana conturbada que viveu. Adrien, recorde-se, sofreu um traumatismo na coluna cervical diante do Feirense, que inclusivamente o obrigou a exames complementares numa unidade hospitalar após o jogo, mas rapidamente foram afastados quaisquer lesões cervicais ou neurológicas que impedissem o camisola 23 de dar o seu contributo. Por isso, mesmo tendo-se treinado durante a semana com algum desconforto, o médio deverá hoje estar presente no onze de Jorge Jesus.Também Rui Patrício e Rúben Semedo, recuperados de lesões, estão de regresso às opções do técnico.