O Sporting oficializou as contratações de Catarina Ribeiro e Carla Salomé Rocha, notícia que o nosso jornal já tinha avançado. Ambas meio-fundistas, chegam a Alvalade depois de competirem como individuais, sendo, mais precisamente, um regresso a uma casa que já conhecem.

"O Sporting tem um projeto bastante aliciante e uma grande equipa masculina e feminina, o que nos motiva mais para trabalhar em equipa. É sempre bom ver a aposta do clube na nossa modalidade, que anda um pouco apagada, entre aspas. Pessoalmente, as coisas mudam um pouco porque antes estava restringida às competições que planeava durante a época; agora, o calendário é planeado pelo clube", disse Carla Salomé Rocha, citada pelo site do clube, destacando ainda que os objetivos coletivos superam os individuais. "Como se costuma dizer, o símbolo da frente vem primeiro do que o nome nas costas, e venho para ajudar a equipa a alcançar grandes títulos, tanto a nível nacional como europeu."

Catarina Ribeiro, que saiu do Sporting em 2014, refere que correr como individual já não a motivava. "O Sporting está mais aberto para as competições europeias e não só nacionais, o que é mais aliciante. Internamente, somos os melhores e o desafio internacional é sempre o que dá mais ênfase e tem maior visibilidade", frisou também ao site do Sporting.

Autor: Ana Paula Marques