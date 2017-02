Continuar a ler

R: Anda triste com os resultados da equipa de futebol do Sporting?



CL - Não vou dizer nada que não se saiba. O que se passa num jogo de futebol vai muito para lá das quatro linhas e o Sporting já foi prejudicado este ano. Talvez a equipa se tenha ressentido da saída do Slimani e do João Mário, dois jogadores de eleição. O Slimani não dava descanso às defesas e era difícil segurá-lo, criava muitos embaraços e essas dificuldades eram constantes. O João Mário era um estratega nato, de eleição, e sentia-se que ele não iria ficar muito tempo em Alvalade. Mas estou em crer que no futuro as coisas vão mudar.

CL - Acredito que o Bruno de Carvalho vai ganhar as eleições e tem todas as condições para isso. Nestes últimos quatro anos fez um trabalho muito bom e tem toda a lógica que possa continuar a desenvolver o seu projeto. Em redor da equipa de futebol criou-se um envolvimento muito especial com assistências regulares superiores a 40 mil pessoas. Esta maratona do presidente Bruno de Carvalho merece outros quatro anos.

Autor: Norberto Santos