O extremo Carlos Mané, emprestado pelo Sporting ao Estugarda, encontra-se no Algarve, em estágio com a equipa alemã, e acredita num êxito dos seus ex-colegas hoje à noite, em Chaves."No último jogo tiveram uma infelicidade tremenda, sofrendo o empate ao cair do pano. Deixei grandes amizades naquele grupo e nas conversas que tive nas últimas horas senti confiança e um desejo enorme de seguir em frente na Taça de Portugal", refere Mané.O Sporting, sustenta o extremo, "pode ganhar a Taça de Portugal e ainda está na luta pelo campeonato. Aqui e ali tem faltado uma pontinha de sorte e registaram-se também alguns erros dos árbitros mas o Benfica empatou de forma surpreendente na última jornada e poderá ter mais percalços. Importa aproveitar esses deslizes, para encurtar distâncias", adianta Mané que se confessa "sportinguista de coração".

Autor: Armando Alves