Continuar a ler

Mané expressou ainda o desejo de regressar a Alvalade para fazer parte da tão aguardada festa: "Como sou um grande sportinguista, claro que gostaria que o Sporting ganhasse o título e gostaria de lá ir e festejar como adepto e jogador do Sporting".Ainda a recuperar de lesão, Mané promete voltar brevemente aos relvados: "Tenho trabalhado bem para regressar mais forte ainda. No máximo, mais um mês... Depende do músculo".