Continuar a ler

Questionado sobre se sentiu muitas dificuldades para adaptar a sua forma de jogar à realidade do segundo escalão do futebol alemão, o extremo internacional sub-21 por Portugal reconhece que não foi fácil, mas insiste que agora está completamente integrado na realidade da Bundesliga 2."Em Portugal, os jogos são mais baseados na técnica e filigrana do futebol. A Bundesliga 2 é muito mais dura. Tudo aqui é regulado pela luta. A primeira vez tive de me acostumar e tenho melhorado com o tempo. Espero conseguir mais espaços na Bundesliga 1, para poder aplicar a minha arte e divertir-me ainda mais", antecipa o autor de 6 golos e 7 assistências com a camisola do Estugarda, que reencontra no próximo fim-de-semana o adverário diante de quem se estreou no futebol alemão, o Greuther Fürth, e a quem marcou 2 golos em apenas 3 minutos."Marquei 2 golos em apenas 5 minutos. Foi o par de golos mais rápido de um estreante na história da Bundesliga. É um registo bom", reconhece Carlos Mané, que sente dificuldades para escolher entre o goleador da equipa ou aquele que produz os golos para os companheiros marcarem."Estou a tentar ser bem sucedido em ambas as áreas. Se eu não conseguir, não estou satisfeito. Mas, não sou um jogador egoísta. Sou sim um jogador da equipa. Se vejo um companheiro do ataque em melhor posição do que eu, então passo a bola. Não fico louco para marcar. Quero ajudar a equipa, porque, no final, o que conta é o resultado", lembra Mané, antes de uma última declaração de amor aos dois clubes do seu coração."É claro que o Sporting é o clube do meu coração, mas, em primeiro lugar, eu quero ficar no Estugarda. O que virá depois? No futebol profissional, nunca se sabe exatamente", argumentou o internacional sub-21 português, convocado por Rui Jorge para o encontro de preparação que Portugal vai disputar com a Alemanha, precisamente em Estugarda."Estou ansioso por este jogo. A Alemanha é, de facto, uma seleção muito forte. Este será um verdadeiro teste para Portugal. Além disso, competir em Estugarda é como jogar em casa para mim. Alguns dos meus amigos virão, certamente, ao estádio para me apoiarem", brincou o avançado do Estugarda.