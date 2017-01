Continuar a ler

Quanto ao jogo, Carlos Pires mostrou-pragmático, reconhecendo alguma sorte no golo de Carlos Ponck aos 87'. "Foi um momento feliz da nossa parte, mas também tivemos boas oportunidades para fazer mais golos. o Beto fez grandes defesas. É assim o futebol", frisou.



Destacando o facto de o Chaves ter surgido em campo "mais concentrado", corrigindo os erros do encontro de sábado frente aos leões. Ainda assim, admitiu: "O Sporting carregou mais na segunda parte, mas conseguimos aguentar a pressão e marcar perto do final."



No dia em que celebrou o 48.º aniversário, Carlos Pires foi o porta-voz da equipa técnica do Chaves após o triunfo sobre o Sporting que permitiu aos flavienses apurar-se para as meias-finais da Taça de Portugal. E o técnico de guarda-redes dos transmontanos não esconde a ambição."Agora, vamos ver com quem vamos disputar o próximo jogo. Tudo é possível mas esperamos chegar à final, claro", sublinhou o elemento da equipa técnica chefiada por Ricardo Soares em declarações à Sport TV.